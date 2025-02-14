MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü Gebze'de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine tedavi sürecini tamamlayarak hastaneden ayrıldı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili kamuoyu bilgilendirmesi yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze’deki daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yaptığı ve tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirdiği hatırlatıldı.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1890330364276625607

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan olmak üzere doktor, hemşire ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkür edilen paylaşımda, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.