MHP, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili genel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının ardından, aday listesini kamuoyuna açıkladı.ANKARA (İGFA) - MHP yönetimi aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’den yeniden ilk sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastıyla adı gündeme gelen ve 2018 seçimlerinde liste başından aday olan Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, aynı ilden bu kez 4'üncü sıradan aday gösterildi.

Bahçeli, Başkanlık Divanı ve Meclis yöneticilerinin tamamını seçilebilir yerlerden aday gösterdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yine Bursa 1. Bölge'den ilk sırada aday gösterilen isim oldu.

5 MİLLETVEKİLİ LİSTE DIŞI KALDI

Meclis'te 48 milletvekili olan MHP’de sadece 5 vekil liste dışı kaldı.

Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile Konya Milletvekili Esin Kara listelerde yer bulamadı.

6 İLDE KADIN ADAYLAR LİSTE BAŞI

Kahramanmaraş'ta ilk sıradan Zühal Karakoç Dora birinci sıradan aday oldu. MHP’nin geçen seçimde milletvekili çıkaramadığı Muğla’da da Özlem Balçı, Tunceli’de Nilay Dalkılıç, Kırklareli’nde Nur Aybüke Baybaş ilk sıradan aday, Gamze Bozdemir ikinci sıradan aday gösterildi.

Neşvşehir’de Filiz Kılıç, Çankırı’da Pelin Yılık, Aydın’da ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın milletvekili seçilen Deniz Depboylu, bir dönem aradan sonra yeniden liste başından aday oldu.

MHP 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi'nin tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.