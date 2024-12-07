MHP Edirn Merkez İlçe Yönetim Kurulu Başkan İlkay Eken ve yönetim kurulu Üyeleri ve Kaçep Üyelerinden Zübeyde Hanım Anıtına anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.EDİRNE (İGFA) - MHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Eken, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Yeryüzünde gördüğünüz herşey kadının eseridir. 5 Aralık 1934’ te Anayasamızda ve seçim kanunumuzda yapılan değişikliklerle Türk Kadınları Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmişlerdir. Bundan sonra ilk olarak Belediye ve Muhtarlık seçimlerine katılan kadınlarımız, 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 Kadın Milletvekili ile Mecliste yer almıştır.

Kadın toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir.

Kadının olduğu heryerde fedakarlık vardır sağduyu ve sabır hakimdir. Kadın hakları denildiğinde insan haklarını anlarız insan onuru denildiğinde aynı zamanda kadın onurunu anlarız.

Kadınlarımızın öne çıkarılmasının toplumun her alanında var olmasını, maruz kaldıkları kötü muamelelerden muhafaza edilmelerini tarihi ve insanı görev addederiz.

Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak milli diriliş ve dayanışma ruhu ülkemizi büyütecektir. Kadınlarımız atıl ve hareketsiz kalırsa medeniyetimiz sekteye uğrayacak istikbalimiz riske girecektir. Nitekim hakkı ve haklılığıyla kadın varsa insan vardır.

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 90.yıldönümünü kutluyor, bu hakları kadınlarımıza kazandıran Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”