Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu çalışmalarına ve ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugün, mezun olduğu Efeler Cumhuriyet Lisesi’ne ziyarete giden Depboylu, hatıralarını canlandırdı. Öğretmenler ile sohbet eden MHP Aydın Milletvekili Adayı “Mezun olduğum Efeler Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret ederek her köşesi hatıralarla dolu okulumuzu görmek bizleri mutlu etti. Üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Okul müdürü ve öğretmenlerine karşılamalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.