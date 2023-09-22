Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve yönetim kurulu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) -Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan kongrede göreve seçilen MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Dündar’a iade-i ziyarette bulundu. MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’nı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırlayan Başkan Dündar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelebi ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Dündar, “Cumhur ittifakı her geçen gün güçleniyor. Bu güçlü ittifakın paydaşları olarak ülkemize, şehrimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bir yandan temel belediyecilik faaliyetlerini hizmetlerini layıkıyla yerine getirirken, diğer yandan sosyal belediyecilik hizmetleri ve vizyon projelerle şehrimize değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi de Başkan Dündar’ın Osmangazi’de çok başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Başkanımızın Bursa’ya değer katan hizmetlerini yakından takip ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak liderlerimizin izinde millete hizmet yolunda hep birlikte yürüyoruz. Rabbim, bu birlikteliği daim eylesin inşallah.” diye konuştu.

Başkan Dündar, Bursa’nın fetih gününün sanatsal olarak tasvir edildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni Kerim Gürsel Çelebi başkanlığındaki MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı’na gezdirdi. Çelebi de ziyaretin anısına Başkan Dündar’a Türk Bayrağı tablosu hediye etti.