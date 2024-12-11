İzmir'in Foça ilçesinde son yerel seçimlerde MHP'den Foça Belediye Başkan adayı olan Taner Acar, Foça Belediyesi'nin taşınmazlarını bırakmasına sert tepki gösterdi. Acar, “Öz kaynaklarla hizmet üretin, halkın mallarına dokunmayın” diyerek yerel yönetim anlayışını eleştirdiİZMİR (İGFA) - İzmir'de son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Foça Belediye Başkan adayı olan Taner Acar, Foça Belediyesi’nin taşınmazlarını satışa çıkarması kararına sert tepki gösterdi.

Yerel yönetimlerde kamu yararını gözeten bir yönetim anlayışı benimsemesi gerektiğine dikkati çeken Acar, "Ancak biz bu kadar taşınmazın satışa çıkarılmasının halkın yararına olduğunu düşünmüyoruz. Bugün satışa konulan değerli arsalarımızın satışı sonucunda Foça halkının hangi hizmeti kazanacağını hem bizler hem Foçalılar merak etmektedir” dedi.

“Bu borcu Foçalılar yapmadı” diyen Taner Acar, “Foça Belediyesini 40 yıldır aralıksız yöneten CHP, her dönem bir önceki belediye başkanını suçlamak dışında yeni bir yönetim tarzı ortaya koymamaktadır. Bugün satışa konulan değerli arsalarımızın satışı sonucunda Foça halkının hangi hizmeti kazanacağını hem bizler hem Foça halkı merak etmektedir. Takdir Foça halkınındır” diye konuştu.