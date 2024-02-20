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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, katıldığı Avşar Buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Kayseri Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşmasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çok değerli bir isim olduğunu belirterek, “Kayseri’nin yetiştirdiği, sadece eğitimci olarak değil, yerel yönetici anlamında da bu şehrin bağrından çıkan aynı zamanda Türkiye’ye mal olmuş bilgili, donanımlı ve kıymetli bir isimdir.” dedi.

“TÜRKİYE ÖRNEK PROJELER YAPTI”

Özdemir, şehirde yaptığı hizmetlerle Başkan Yalçın’ın kendisini ispat etmesinin ardından Van’da kayyum olarak görevlendirildiğine dikkat çekerek, “Van’da da çok kıymetli hizmetlere imza atmıştır. Çözüm odaklı anlayışıyla aynı zamanda genç dostu ve vizyoner belediyecilik anlayışıyla Talas’a 5 yılda kaliteli ve örnek projeler yansıtmayı başarmıştır. Şimdiden önümüzdeki 5 yılda da başarılar diliyorum. Çünkü Talas’a kazandırdığı hizmet ve eserlere baktığımızda bir yandan tarihi dokuyu korumak, öbür yandan günün ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ikisiyle beraber geleceği de planlamak gerçekten kolay bir iş değildir. En büyük nüfus hareketliliği Talas’ta yaşanırken Mustafa Yalçın Beyefendi doğru projelerle yönlendirmeyi başarmıştır. Şimdi inşallah genç odaklı yeni projelerle hizmetlerine devam edecektir. Bu anlamda üniversitelerimizle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeye yapmış olduğu 7/24 Kütüphane Talas’a getirdiği hizmetler arasında benim şahsen en beğendiğim ve Türkiye’nin diğer bölgelerine örnek olacak projeler arasındadır. Talas Pati Evi ise ne kadar çevreci ve şefkatli bir belediye başkanı olduğunun göstergesidir. O yüzden Mustafa Başkanım sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Özdemir konuşmasının sonunda salonda bulunanlardan güçlü alkışlarla Mustafa Yalçın için destek sözü aldı.

“İYİ BİR SINAV VERDİK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği projelerden kesitler sunarken, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç önderliğinde 16 ilçemize hizmet ediyoruz. Bugüne kadar bize verilen emaneti yere bırakacak ya da yarıda bıraktığımız eserden dolayı mahcup edecek bir şey yapmadık. Sizlere hizmet etmenin gayretinde olduk. Birçok iş yaptık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Ağartan Projeler diye başladığımız çalışmalarda sayı 210’u aştı. Dönemimizin iki yılı koronayla geçti. Allah bir daha göstermesin. İyi bir sınav verdik. Sonrasında deprem felaketi yaşadık ve yaraları sarmaya çalıştık.” şeklinde konuştu.

“HER YERDE İZİMİZ VAR”

“Tecrübemizle belediyecilik yaptık. Her yerde izimiz var.” diyen Başkan Yalçın, “Zincidere 100. Yıl Mesire Alanından, Mevlana Meydan Projesine, kütüphanelerden Süt Evi Projesi ile tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda çalışmayı hayata geçirdik. Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez. Kırsala gereken önemi vermenin sorumluğundayız. Bu nedenle geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için kütüphaneler yaptık. Türkiye’de üç tane olan 7/24 Kütüphane yaptık. Cami altlarından bina altlarına kadar kütüphane yaptık. 100 binaya 100 kütüphane projesi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.