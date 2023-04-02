SGK’nın üye defterlerine yıllık noter onayı yaptırmayan, üyelikler için yönetim kurulu kararı almayan ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin prim gün sayısını silerek, emeklilik haklarını ellerinden alması mağduriyete yol açtı. Konuyu TBMM’ye taşıyan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çözüm çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin 2021 yılında Bursa Ziraat Odalarında yaptığı incelemeler sonucunda; sadece Yenişehir, İznik ve Karacabey’de 10 bini aşkın çiftçinin prim gün sayısını silmesi büyük tepki çekti.

SGK’nin üye defterlerine yıllık noter onayı yaptırmayan, yine her bir üye için yönetim kurulu kararı almayan Ziraat Odalarına kayıtlı çiftçilerin geriye dönük prim gün sayılarını kabul etmeyip, emeklilik haklarını elinden alması yargıya taşınırken, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu’na ulaşan Bursa Ziraat Odaları yöneticileri mağduriyetin giderilmesi için destek istedi.

ANAYASA’YA AYKIRI

“Ziraat Odaları kayıtlarının mevzuata uygun olup olmamasının tek başına bir çiftçinin sektörde faaliyet gösterip göstermediğinin delili sayılamayacağını”, böyle bir kıstasın Anayasa ile hüküm altına alınan sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil edeceğini belirten Milletvekili Vahapoğlu da konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Genel kurulda söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Milletvekili Vahapoğlu, “Ziraat odası üye defterlerinin yıllık noter onayının yapılmamış ve üye yapılırken yönetim kurulu kararının alınmamış olması gibi nedenlerle Sosyal Güvenlik Kurumu prim günlerini iptal etmektedir. Bundan dolayı çiftçilerimiz başta sağlık ve emeklilik olmak üzere hak kaybı yaşamaktadırlar” dedi.

“Bu durum Bursa'daki çiftçilerimiz için de geçerlidir” diyen Milletvekili Vahapoğlu, "Ziraat odası kayıt defterlerinin usulüne uygun tutulup tutulmamasının suçlusu çiftçilerimiz değildir. Ayrıca, bir kişinin çiftçilik yapıp yapmadığının sadece bu kayıtlar üzerinden tespiti de eksik bir uygulamadır. Sosyal Güvenlik Kurumu daha önceki emsal yargı kararlarını dikkate almalı, usul eksikliklerinden kaynaklanan hatayı çiftçimize yüklememelidir" diye konuştu.

Sorunun çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i konuya el atmaya davet eden Milletvekili Vahapoğlu, “Türk milleti için üreten, katma değer yaratan çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bakanlıktaki arkadaşlarla da irtibata geçtik. İlgili yerlere gereken notumuzu aktardık. Eminim ki birçok başlıkta başarılı çalışmalara imza atan Sayın Bakanımız Vedat Bilgin, bu mağduriyeti en kısa sürede giderecektir” temennisinde bulundu.