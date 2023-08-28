MHP Babaeski İlçe Kongresi’nde yeniden MHP Babaeski İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen Emre Vural, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, Babaeski Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı.

Başkan Vural; Türkiye sevdasını daha somut göstereceklerini belirterek, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak ve muasır medeniyetler seviyesine getirecek temel kadronun MHP olduğunu söyledi. "Önce Ülkem diyen bizler yaşadığımız bu güzel ilçeye en net şekilde anlatacağız ve elbette gayretimizin sonucunu da alacağız" diyen Başkan Vural, "Bu anlayışla oluşan yeni yönetimimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in iradesi neticesinde şartlar oluşursa önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olacak isimleri de içerisinden çıkaracaktır" dedi.

Başkan Emre Vural’ı mazbatasını alırken ilçe yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.