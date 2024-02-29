Milliyetçi Hareke Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik’e bağlı Pazaryeri ilçesinde Gökhan Yıldırım’ın seçim bürosu açılışına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milliyetçi Hareke Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Gökhan Yıldırım’ın seçim bürosu açılışına katıldı.

Pazaryeri Şehitliği önünde partililer tarafından karşılanan MHP’li Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım program öncesi ilçe şehitliğinde dua etti.

Seçim ofisinin açılış konuşmasında Cumhur İttifakının 15 Temmuz gecesi Ankara Kızılay’da Genelkurmayın önünde, İstanbul’da köprünün ayaklarında, halk tarafından kurulduğunu vurgulayıp, Bilecik’in Milliyetçi Hareket Partisinde milletvekili yok ama Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisinin Bilecik milletvekili, biz Bilecik'i milletvekilsiz bırakmadık açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin Türkiye'nin en başarılı belediyeleri olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “İktidarın neyi varsa hepsi olur. Kesinlikle buraya hizmetin en iyisi gelir. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler üretken belediyecilik üzerine bir kendi imkanlarıyla üretir. Becerisinden kabiliyetinden endişe etmediğimiz bir belediye başkan adayımız var” diye konuştu.

MHP Pazaryeri Belediye Başkan adayı Gökhan Değirmen’in konuşmasından sonra seçim ofisinin kurdelesi kesildi.

