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Kontenjan ve Asil adaylar:

MHP İpsala İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya gör Kontenjan, Asil ve Yedek Meclis Üyeleri listesi şöyle;

MHP’nin İpsala Belediyesi meclis üyesi listesi açıklandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP’nin İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek’in adaylığının açıklanmasından bu yana yaptığı çalışmalar sonunda MHP Belediye Meclis Üyeleri listesi geçtiğimiz Cumartesi günü İpsala İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

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