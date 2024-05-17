Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB), 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Rusya - İslam Dünyası Uluslararası Kazan Forumu’na katıldı. MİB temsilcileri, forum kapsamında Rusya Federasyonu ve Tataristan'daki makine sektörüyle ilgili iş birliği olanakları konusunda önemli görüşmelere imza attı.TATARİSTAN (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

MİB, 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Rusya - İslam Dünyası Uluslararası Kazan Forumu’na katıldı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERE İMZA ATTI

Bu yıl 15.si düzenlenen forumda MİB, Türk makina sektörünün uluslararası arenadaki tanıtımı ve lobi faaliyetleri konusunda önemli görüşmelere imza attı.

Düzenlenen organizasyona; MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç'ın yanı sıra İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, E-Mak RF Direktörü Ali Dirikol katıldı.

Forum kapsamında MİB, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz ve Kazan Ticaret Ateşesi Murat Sözbir ile toplantı gerçekleştirdi.

MAKİNE SEKTÖRÜYLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bu toplantılarda MİB temsilcileri, Rusya Federasyonu ve Tataristan'daki makine sektörüyle ilgili iş birliği olanakları konusunda çeşitli görüş alışverişinde bulunurken, Büyükelçi Bilgiç’i de MİB hakkında bilgilendirdi.

Gerçekleşen forumun, MİB adına son derece verimli geçtiğini kaydeden MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç, Türk makina sektörünü global ölçekte en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Türkiye ile Tataristan ve Rusya arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi noktasında bu buluşmaların son derece önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Kılıç, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, 15. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Kazan Ekonomi Forumu, forum kapsamında Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.