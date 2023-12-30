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Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa'nın Atatürk'e karşı takınılan tavır nedeniyle ertelenmesini yorumladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ezeli rekabeti süper kupa için sahaya çıkacakları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda milli bir beraberliğin dünyaya göstergesi oldu. Taraflı tarafsız her Türk evladının göğsünü kabartan, yapılanlara karşılık kulüplerimizin tutumu nasıl büyük ulus olurun göstergesi haline dönüşürken dünyaya futbol ile vatan aşkını da göstermiş olduk.

Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro sosyal medyasında yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan’ın baskısına boyun eğmeyip sahaya çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi canı gönülden kutluyoruz. Artık kupayı hangi takım kazanacağının hiçbir önemi yok, siz Türk milletinin gönlünü kazandınız” açıklaması yoğun ilgi gördü. Türkiye dışında birçok ülkeden takipçisi olan Michaerla Astro, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerine de yer verdi “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez”