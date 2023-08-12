Duja Hotels, tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermen Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Duja Hotels, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te ‘‘En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği’’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl da kaldığı yerden devam eden gastronomi şöleninde, tarzlarıyla harikalar yaratan birbirinden özel yıldızlı şefler, Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Etkinliğin ilk şefi Poala Griffa ve ikinci şefi Joao Rodrigues'in büyük beğeni toplayan menülerinden sonra etkinliğe katılan Diego Guerro'da lezzet tutkunları ile buluştu. Şefin özel menüsünün sunulduğu davet gecesine, Hande Soral, İsmail Demirci, Turgut Tunçalp ve eşi, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ile iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

Ünlü şef Diego, Türk mutfağının tüm mutfak kültürlerinin temeli olduğunu belirterek, gecede hazırlanan menünün hazırlık aşamasında yerel ürünleri de kullandığını ve tarihsel dokusu bulunan baharatları da kullandığını ekledi. Bodrum'da olmaktan çok mutlu olduğunu açıklayan Deigo, pek çok ünlü isim için hizmet verdiğini, ama en çok dünyaca ünlü bir aktris olan eşi Marina Salas için mutfakta olmayı sevdiğini söyledi.

Bilbao’daki Escuela de Zabalburu’dan mezun olan şef, Martín Berasategui, Goizeko Kabi ve elBulli gibi ünlü İspanyol restoranlarında farklı yemekleri ve teknikleri öğrenerek eğitimini tamamladı. 23 yaşındayken, Álava’daki El Refor restoranının baş şefi oldu ve üç yıl içinde Bask bölgesi ve İspanya’nın gastronomi sahnesinin önemli bir ismi haline geldi.

Escuela de Zabalburu’dan onur derecesiyle mezun olmadan önce Guerrero, 23 yaşında Alava’daki Restaurante El Refor’un baş aşçısı oldu. 2003 yılında Madrid’deki El Club Allard’ın baş şefi oldu. Onun gözetiminde restoran, 2007’de ilk Michelin yıldızını ve 2011’de ikinci Michelin yıldızını aldı. 2001 ve 2002 Pil Pil gastronomi ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanan şef, ikinci Michelin yıldızını aldıktan sonra El Club Allard’da çalıştı. 2014 yılında açılan kendi projesi DSTAgE üzerinde çalışmaya başlamak için ani bir kararla restorandan ayrıldı. Halen Madrid merkezli DSTAge'de hizmet veren Guerrero 15 Ağustos tarihine kadar Bodrum'da olacak.