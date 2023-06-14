Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen şahsın midesinde 820 gram kokain ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Alınan bilgiye göre uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcuyu fiziki takibe başladı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şahsın beraberindeki valizi X-ray taramasından geçirildi ancak valizde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Fakat ekiplerin üst araması yaptığı esnada şahsın telaşlandığı görüldü ve akabinde şahsın karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şahsın çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.

Sağlık kuruluşunda yapılan muayene ortaya çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu belirlendi.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.