Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) midi voleybol takımı, midi voleybol ligi grup aşamasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak adını il play off finallerine yazdırdı.KOCAELİ (İGFA) - 2022 yılının Şubat ayında ÇESK bünyesinde kurulan voleybol branşının midi takımı liginin grup aşamasında rakiplerine şans tanımadı.

Çıktığı 6 maçın tamamını kazanan başarılı sporcular 6 maçta sadece 4 set kaybetti. 3 maçta rakiplerine set vermeden sahadan galip ayrılan midi takım 2 maçta rakiplerine 1’er set kaybetti. Midi voleybolcular 6 müsabakada yalnız 1 maçta 2 set kaybederek rakibini final setinde mağlup etti. Grup aşamasındaki başarılı performansı ile ilerisi için ışık veren ÇESK midi takım 24 Mart Cuma günü 18:30 da final eleme müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaşacak. ÇESK Midi takım il finallerinden başarıyla ayrılarak Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyor.

VOLEYBOLDA 80 LİSANSLI SPORCU

ÇESK ailesinin yeni üyesi olan voleybol branşında 80 sporcu lisanslı olarak mücadele ediyor.

Antrenörlüğünü Yüksel Doğan ve Ayşe Apohan’ın yaptığı voleybol takımlarının bünyesinde genç, yıldız, küçük ve midi yaş grupları bulunuyor. ÇESK voleybol takımları bu sezon tüm yaş gruplarında ikişer takımla liglerde mücadele ediyor. Çalışmalarını haftada 4 antrenmanla özveri ile sürdüren takımlar başarılı bir sezon geçiriyor.