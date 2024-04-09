İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz turizmini canlandırmak için İZDENİZ konforuyla başlattığı İzmir-Midilli seferlerinde kapı vizesi için yapılması gereken işlemler belli oldu. Ramazan Bayramı özel seferleri ve 3 Mayıs’ta başlayacak düzenli seferler için kapı vizesi başvurusu yapacak yolcuların İZDENİZ A.Ş. Satış Ofisi’ne en geç 5 gün önceden başvurması gerekiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ A.Ş. tarafından başlatılan İzmir-Midilli seferlerine bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilgi artıyor. Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştıracak.

Randevu zorunlu Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni “0552 035 88 60” numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor.

Gerekli olan belgeler Kapı vizesi için gerekli belgeler ise şöyle;

2 adet renkli biyometrik fotoğraf,

Arkalı önlü kimlik kartı fotokopisi,

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, eski vizeler ve son vizenin alınış tarihinden itibaren giriş çıkışları gösteren sayfaların fotokopileri olmalıdır. Pasaport geçerlilik süresi 3 ay 7 günden az, on yıldan eski olmamalıdır)

Ödemesi yapılmış otel rezervasyon belgesi (Rezervasyon belgesinde vize alacak kişilerin isimleri yer almalıdır)

Gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren vapur biletleri (Dönüş bileti açık tarihli kabul edilmemektedir)

Telefon, meslek ve ikametgâh bilgisi (Gönderilen evrak dosyasının içerisine not olarak düşülmesi yeterlidir)

Eksiksiz, büyük harfle ve okunabilir olarak doldurulmuş ve son sayfası mavi kalem ile imzalanmış Kapı Vizesi Başvuru Formu

Vize ücretiyle şahsi başvuru gerekiyor Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Euro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

Kapı vizesi hangi durumlarda reddedilebilir? Pasaportlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) giriş damgası bulunan ve daha önce Schengen vizesine başvurusu reddedilmiş kişilere kapı vizesi verilemeyecek. Kapı vizesinden sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip kişiler faydalanabilecek. Yolcunun, sefere her ne sebeple olursa olsun katılmaması durumunda vize başvurusu reddedilecek ve ücret iadesi yapılmayacak. Vizenin Yunan polisi tarafından reddedilmesi halinde 80 Euro hizmet ve harç bedeli yolcuya iade edilmeyecek. Eksik evrak ile başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek, tüm sorumluluk yolcuya ait olacak.

Bu yıl iki gemiyle 41 sefer yapılacak İzmir-Midilli 2024 yaz dönemi seferleri 3 Mayıs 2024’te başlayacak, 27 Eylül 2024’te bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her Çarşamba ve Cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her Cuma ve Pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili. Hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yolculuk 2 saat 30 dakika sürecek.

Ramazan Bayramı’na özel seferler İZDENİZ, önümüzdeki Ramazan Bayramı’na özel sefer planladı. Yurttaşların tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 9 Nisan 2024 Salı günü ve 12 Nisan Cuma günü Alsancak kalkışlı, 11 Nisan Perşembe günü ve 14 Nisan Pazar günü Midilli kalkışlı seferler düzenlenecek. Bayram özel seferlerinde hafta sonu fiyat tarifesi geçerli olacak.

Gençler yüzde 50 indirimli 2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş- dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş -dönüş 68 Euro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro olacak şekilde belirlendi.

İzmirlilerin şimdiden tatil planı yaptığı İzmir-Midilli seferlerinin bilet satışları başladı. Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden satışa çıktı. Sefer biletleri ayrıca İzmir Limanı’nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor.

İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar Yolcu Gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek.