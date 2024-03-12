MİDLAS, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a firkateyninden HİSAR-D RF Füzesi'ni başarıyla ateşledi.ANKARA (İGFA) - ROKETSAN’ın geliştirdiği Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’dan HİSAR-D RF füzesini başarıyla attı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Yapamazlar diyenlere rağmen yapıyoruz" diyerek başarılı ateşlemeyi duyurdu.

Savaş gemilerinden "dikey atım yeteneği" ve bu sayede donanmanın kazandığı "milli hava savunma şemsiyesi"nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylece #MaviVatan semalarının güvenliğinde çok kritik bir teknolojiyi daha Deniz Kuvvetlerimize kazandırdık. MİDLAS dikey atım Lançer sisteminde emeği geçen ROKETSAN ekibini gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.