Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel “Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği”yle kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - Migros 27 yıldır Devlet Tiyatroları iş birliğiyle hayata geçirdiği geleneksel “Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği”ni bu yıl 19-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

14 İLDE 13 FARKLI OYUN SERGİLENECEK

Şenlik kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Mersin, Kayseri ve Trabzon illerindeki 15 sahnedeki 13 farklı oyunun perdeleri binlerce çocuk için açılacak.

ÜCRETSİZ TİYATRO BİLETİ GİŞELERDEN TEMİN EDİLECEK

Çocukların kültür ve sanat gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara armağan edilen bu önemli günü neşe içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin 14 ilindeki binlerce çocuğu konuk edecek olan şenlik için Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden ücretsiz olarak bilete çevrilebilecek.

Programda çocukları “Pinokyo”, “Herkes için Keloğlan”, “Siz Ne Dersiniz?”, “Otobüs Durağında Üç Bencil”, “Tıngır Mıngır Ülke”, “Sihirli Keman”, “Gölgenin Canı”, “Çizmeli Kedi”, “Kurbağa Vırak”, “Peter Pan”, “Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva”, “Mikrobik ile Gribik”, “Kaç Tilki Kaç” oyunları bekliyor.