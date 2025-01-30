İzmir Çiğli Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Sağlıklı yaşam ve hijyenin önemini eğlenceli bir şekilde anlatan "Mikropsuz Bir Hayat" adlı çocuk tiyatro oyunu, minik izleyicilerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Eğlenceli karakterler ve renkli sahne dekorlarıyla dikkat çeken oyun, çocuklara mikroplardan korunma yollarını öğretirken interaktif sahneleriyle onları sürece dahil etti. Oyun sayesinde çocuklar, hijyen alışkanlıklarını eğlenerek pekiştirdi.

Başkan Yıldız: “Eğlenerek öğrenmeleri bizleri mutlu ediyor”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okulların ara tatilde olduğu bu dönemde çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. ‘Mikropsuz Bir Hayat’ adlı oyunla hijyenin, temizliğin ve sağlıklı yaşamın önemini onlara eğlenceli bir dille anlatmayı amaçladık. Sağlıklı bir toplumun temeli, küçük yaşlarda kazanılan doğru alışkanlıklardır. Çocuklarımızın sahnedeki karakterlerle hem eğlenmesi hem de mikroplardan korunmanın önemini öğrenmesi bizleri mutlu ediyor. Burada edindikleri bilgileri hayatlarının her alanında uygulayarak daha sağlıklı bireyler olarak yetişeceklerine inanıyoruz.”