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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki milletvekilleri, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA’nın 9’uncu Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Endonezya’ya gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cakarta’da, “Çok taraflılığın güçlendirilmesi, kuşaklar arası zorlukların ele alınması” temasıyla 19-21 Kasım’da düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 9’uncu Parlamento Başkanları Toplantısı’nda, “Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?”, “Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri” ve “Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi bir Gelecek” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda, MIKTA parlamento başkanlarının ortak bildirisi yayımlanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun parlamento başkanları onuruna vereceği davete de katılacak. İkili görüşmeler de yapacak Kurtulmuş'un Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkiye mezunu öğrencilerle bir araya geleceği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş eşlik ediyor.