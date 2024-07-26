Milas Belediyesi tarafından dikimi yapılan lavanta fidelerinin çiçek açmasının ardından ilk hasat gerçekleştirildi.MULA (İGFA) - Milas Belediyesi tarafından çiftçilere alternatif ürün sunmak ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak için Kırcağız’da bulunan mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait olan 5 dekar araziye dikilen 3 bin 500 adet lavanta fidesinin ilk hasadı yapıldı.

ÜRÜNLERDEN LAVANTA YAĞI ELDE EDİLECEK

Kırcağız Mahallesi’nde lavanta bahçesi kuran ve alternatif tarım çalışmalarına devam eden Milas Belediyesi’nin projesi vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Makine ile hasada uygun olmayan bitkinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından orak ile hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonucu elde edilen ürünlerin sıkımı yapılarak lavanta yağı elde edilecek.

Mor ve mavimsi renklerde çiçekler açan aromatik bir bitki olan ve birçok alanda değerlendirilebilen lavanta bitkisi, insan vücudu için önemli etkisi bulunan değerli içerikleri de bünyesinde barındırıyor.

HASADIMIZIN BEREKETLİ OLMASINI DİLİYORUM

Hasat hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ Kırcağız Mahallemizde daha önceden 5 dekar araziye dikimi yapılan 3 bin 500 adet lavanta fidesinin ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşitli alanlarda değerlendirilen lavanta bitkisi aynı zamanda vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimiz tarafından gerçekleştirilen ilk hasadımızın bereketli olmasını diliyorum” dedi.