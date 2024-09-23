Tarımsal faaliyetlere ve üreten çiftçilerimize önem veren Milas Belediyesi hazırladığı projelerle çiftçilere destek olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, belirlenen mahallelerde başvuru şartlarına uyan çiftçilerimize yönelik yüzde 50 hibeli buğday ve tritikale tohum desteği sağlanacak.

Önemli tahıl türleri arasında yer alan buğday ve tritikale tohumu için yüzde 50 hibeli destekleme çalışmaları Damlıboğaz, Yaşyer, Avşar, İçme, Kıyıkışlacık, İlmin Kızılağaç, Gürçamlar, Bozbük, Kazıklı, Boğaziçi, Kemikler, Güllük, Selimiye (Merkez), Şenköy, Kılavuz, Narhisar, Konak, Çukur, Günlük, Sakarkaya, Kayabükü, Kandak, Dörttepe ve Meşelik olmak üzere toplamda 24 mahalleyi kapsayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ 23 EYLÜL-4 EKİM

Tohum desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ÇKS belgesi veya Milas Ziraat Odası kayıt Belgesi ve kimlik fotokopisi ile Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.

TÜM ÜRETİCİLERİMİZE BEREKETLİ HASATLAR DİLİYORUM

Gerçekleştirilen proje hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ‘Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımız doğrultusunda projelerimizi sürdürüyor ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle belirlenen 24 mahallemizde uygun koşulları sağlayan üreticilerimize yüzde 50 hibeli tritikale ve buğday tohumu desteği sağlayacağız. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.