Milas Belediyesi gençlerin geleceğine katkıda bulunmak ve eğitim süreçlerine destek olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS sonuçlarının ardından öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor. Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) personeli tarafından gençlerin ilgi alanlarına uygun en doğru tercihi yapmasına katkı sağlamak için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Yüz yüze gerçekleşecek görüşmeler Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Binası’nda 29 Temmuz- 02 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler 0252 515 02 90 numaralı telefonu arayıp randevu oluşturabilecek.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Belediye bünyesinde gerçekleştirilecek hizmet hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “ Öğrencilerimizin geleceklerine ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz hayallerindeki üniversitelere yerleşebilmek için tercih heyecanı yaşıyor. Bizler de bu sürece katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarına en uygun tercihi yapmalarını sağlamak için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Değerli öğrencilerimizi bu hizmetten faydalanmak için Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Binası’na davet ediyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.