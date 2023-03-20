Milas Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştireceği geleneksel iftar yemekleri ilçe genelinde 21 farklı noktada ve günde düzenlenecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Ramazan dolayısıyla gerçekleştirilecek iftar yemeklerinin ilkine 23 Mart Perşembe günü beldiye ek hizmet binası önünde kurulcak sofrayla başlanacak.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan iftar yemekleri, Ramazan ayı boyunca Milas’ın farklı noktalarında kurulacak

Milas Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeklerinin sonuncusu ise 19 Nisan Çarşamba günü Hacı İlyas Mahallesi’ndeki Salı Pazarı’nda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek yemeklerde vatandaşlar iftarlarını açarken, her yemekte Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Hacivat ve Karagöz de sahnelenecek.

Tüm vatandaşları ilçe genelinde kurulacak iftar yemeklerine davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ramazan ayının ülkemize barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi getirmesi diledi.