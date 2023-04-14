Milas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan iftar yemekleri Ramazan ayı boyunca Milas’ın farklı noktalarında kurulmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemekleri kapsamında Balcılar, Beyciler, Söğütçük, Demirciler, Hasanlar, Karapınar ve Kuzyaka mahalle sakinleri Kısırlar Mahallesi Dörtyol Pazar Yeri’nde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar yemeği programında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a; CHP Muğla Milletvekili Adayları Av. Cumhur Uzun, Av. Gizem Sayar Özcan ve Ziraat Mühendisi Salih Büyükdöverlioğlu, Belediye Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Kadın Kolları Başkanı Berrin Naz, CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

İftar öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat daha sonra masaları gezerek, yemeğe katılan vatandaşların Ramazan Ayı’nı kutladı.

“DÖRTYOL PAZAR YERİ, SİZLERİN ŞANINA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE HİZMETE GİRECEKTİR…”

İftar yemeği verilen meydanda Belediye tarafından gerçekleştirilecek çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Tokat, “Bu meydanda açık alanda verdiğimiz son iftar yemeğimiz olacak. En kısa zamanda bu meydanı güzel bir pazaryeri, otoparkı ve çocuk eğlence alanlarıyla Dörtyol’umuza yakışır hale getireceğiz. Projelerimiz tamam olup, kısa zaman içerisinde imalatına başlayacağız" dedi.

Başkan Tokat ve beraberindekiler, iftar yemeğinin ardından Dostlar Kıraathanesi’nde gerçekleşen ve özellikle gençlerin yoğun katılım sağladığı buluşmada vatandaşlarla bir araya geldiler.