Milas 10. Zeytin Hasat Şenliğinin en renkli anlarından birisi de Milas Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı bölümü ve Milaslı lise öğrencilerinden oluşan 27 mankenin sunduğu “Gelenekten Geleceğe” adlı defile oldu.Ajans CANKA (MUĞLA İGFA)

Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaretli zeytinyağı olan Milas zeytinyağı ve Milas zeytininin üretildiği Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen “10. Milas Zeytin Hasat Şenliği”, yerel dayanışmaya örnek olacak bir yoğun katılımla gerçekleşti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Kamil Gül, Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, şenlik boyunca yerel üreticilerin ve katılımcı firmaların standlarını gezerek, ürünler hakkında bilgi aldılar.

YEREL DAYANIŞMA BAŞARI GETİRDİ MİLASLI ŞENLİĞİNE SAHİP ÇIKTI

Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürü Ali Parlu koordinesinde; Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) destekleriyle gerçekleşen “10. Milas Zeytin Hasadı Şenliği”, diğer ilçelere örnek olacak şekilde Milas Halkından büyük ilgi gördü. Milas Atapark’ta 16 - 17 Kasım tarihlerinde iki gün planlanan şenlik, halkın yoğun talebi üzerine 2 gün daha uzatılarak, bugün sona erdi.

Milas 10. Zeytin Hasat Şenliğinde ayrıca moderatörlüğünü Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED) Başkanı Şef Tamer Özkan’ın yaptığı söyleşilerde; Şef Hazer Amani, Doğa Çiftçi, Maria Ekmekçioğlu ve Şef Timur Kocabıçak’nun katıldığı söyleşi ve sunumlarda, Milas coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve yerel kalkınmadaki önemi konuşuldu. Ayrıca Şef Mehmet Yalçınkaya; Milas yöresine özel Memecik zeytininin bölge ve Avrupa’daki önemine dikkat çekti.

MİLAS HALI DESENLİ ELBİSELER 2025 MODASINA DAMGA VURACAK

Milas 10. Zeytin Hasat Şenliğinin en renkli anlarından birisi de Milas Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı bölümü ve Milaslı lise öğrencilerinden oluşan 27 mankenin sunduğu “Gelenekten Geleceğe” adlı defile oldu.

Milaslı Giyim Teknolojisi Öğretmeni Nadiye Uslu’nun; Milas’ın dünyaca ünlü halı desenleriyle tasarlayıp diktiği abiye kıyafetler, yine Uslu’nun kreatörlüğünde halkın beğenisine sunuldu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören defile, yağmurlu havada dakikalarca alkışlandı. Ve sanki önümüzdeki yıllarda moda dünyasına yön verecek olmanın işaretini verdi.