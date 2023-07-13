Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pilot mahallelere yerleştirilen akıllı sistem çöp konteynerlerinin kullanımıyla ilgili hazırlanan broşürleri mahalle sakinlerine dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.MUĞLA (İGFA) - Pilot bölge olarak belirlenen mahallelerdeki eski çöp konteyner ve bidonlarını kaldırarak, yerine Akıllı Sistem Yerüstü (pedallı) çöp konteynerleri yerleştiren Milas Belediyesi, vatandaşlardan çöplerini konteynerın dışına değil içerisine atmaları hususunda ricada bulundu.

Milas Belediyesi olarak hayata geçirilen projelerle doğayı korumak, yaşanabilir temiz bir çevre oluşturmak için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bilinçli, çevreyi ve doğayı koruyan bir belediye olarak biliyoruz ki doğayı korumanın temelinde yaşamımızı sürdürdüğümüz, parçası olduğumuz çevreyi korumak büyük önem taşımaktadır. İlçemizde pilot bölge olarak seçilen mahallelerde akıllı sistem yerüstü çöp konteyneri projesi hayata geçirilmiştir. Konteynerlere yerleştirilen sensörler vasıtasıyla konteyner doluluk oranları yazılım sistemi üzerinden uzaktan takip edilmekte olup, sinek oluşumu ve çevre kirliliğinin önüne geçilmekte, akaryakıt, personel gideri hususlarında tasarruf sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerini yerüstü çöp konteynerlerinin yanına değil içine atmaları yönünde olacaktır.” dedi.