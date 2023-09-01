Milas Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi arasında Milas kent merkezindeki binaların depreme karşı güvenliğinin tespit edilmesini amaçlayan protokol imzalandı.MUĞLA (İGFA) - 12 bin binayı kapsayan ve 6 ay içerisinde tamamlanacak çalışmayla ilçe merkezindeki binalar analiz edilecek, deprem riski taşıyan binalar tespit edilecek. Türkiye’de ilk kez yapılacak çalışmayla Milas’taki konutlar tek tek incelenecek.

Milas Belediyesi, binaları depreme karşı güvenli hale getirmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Milas Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi arasında, “Milas ilçesi Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması Ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalandı. Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen imza törenine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Reşit Çavuşoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürü Tolga Ay, TMMOB İMO Muğla Şubesi Başkanı Engin Fırat Ata, yönetim kurulu üyeleri, Milas Temsilciliği Kurul Üyeleri katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan TMMOB İMO Muğla Şubesi Başkanı Engin Fırat Ata, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından bu çalışmanın yapılmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Ata, “Ülkemiz son yıllarda çok fazla felaket yaşadı. Deprem gerçeği hayatın içerisinde. Milas da depremin yaşanacağı yerlerden birisi. Yerel yönetim olarak buna bir öncülük yaptınız. Bu çalışma, envanterimizdeki yapı stokunun ne durumda olduğunu, nerede ne gibi önlemler alınması gerektiğini ortaya çıkaracak. Milas, bu çalışmanın yapıldığı Türkiye’deki ilk ilçe.” dedi.

BAŞKAN TOKAT: “AFETE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Belediye olarak teknik çalışmalarda odalarla işbirliği yapıyoruz. Bu konuda diğer odalarda da yapılan ortak çalışmalarımız var. 6 Şubat’tan sonra deprem gerçeği ile yattık kalktık. Ancak çoğu kişi deprem gerçeğini unuttu. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Deprem bölgesiyiz ve her türlü afete hazır olmak zorundayız.” diye konuştu. Başkan Tokat sözlerini, “Bu protokolün Türkiye’de örnek olması bizim için de önemli. En büyük hedeflerimizden birisi olan Deprem Master Planımızın tamamlanması için önemli bir başlangıç olacak. Sonuçların hem bizim tarafından hem de iyi irdelenmesi, ortaya çıkan sonuçlara göre ortak çözümler bulunmasını diliyorum.” diyerek sonlandırdı.