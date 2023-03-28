Muğla'nın Milas ilçesinde yerel belediye bünyesinde hizmet veren ‘Oyun Evi’ kapılarını çocuklara açtı. Tamamen ücretsiz ve tam gün hizmet veren Çocuk Oyun Evi’nden, ihtiyaç sahibi ailelerin 48-66 ay arası çocukları faydalanıyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Oyun Evi’nde “Sevgi Gemisi” ve “İnci Taneleri” sınıflarında İngilizce, Drama, Yoga, Satranç, Rehberlik, oyun ve çok daha fazlası çocuklarla buluştu. Çocukların zihinsel, bedensel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan çocuk etkinlik merkezinde, alanında uzman öğretmenler eşliğinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor.

Okul öncesi öğretmenleri Meltem Uzun, Betül Eşki, Aysun Kıran, Rehberlik Öğretmeni Hatem Özel ve yardımcı personellerle çocuklara hem eğitim veriliyor hem birbirinden yaratıcı oyunlarla gelişimleri destekleniyor.

Sabah, öğle ve ikindi olmak üzere üç farklı zaman diliminde diyetisyen eşliğinde hazırlanan besleyici öğünlerle çocukların sağlıklı yiyeceklerle buluşmasını sağlayan Milas Belediyesi, çocukları sevgiyle eğitip, ilkokula başarılı bir şekilde giriş yapmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Çocuk Oyun Evi öğretmenlerinden Aysun Kıran; mutlu öğretmen, mutlu çocuklar düşüncesinden yola çıkarak hareket ettiklerini belirterek “Çok güçlü bir ekibimiz var. Hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde velilerimizden olumlu dönüşler almak bizleri daha da motive etmiş durumda. Bizleri böylesine güzel bir projeye dahil olma fırsatı veren Milas Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.