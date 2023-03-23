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Kumbaralardan toplanan atık tekstil ürünlerinin ayrıştırma işleminin ardından kalitesine göre sınıflandırılıp, tekstil ürünlerinin üretilmesinde ham madde olarak kullanılıp geri dönüşümünün sağlanacağını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Tüm hemşerilerimden atık tekstil ürünlerini evlerine en yakın noktadaki kumbaraya atarak geri dönüşüme katkıda bulunmaları hususunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.” dedi.

130 kumbaradan ilk etapta 6 bin 600 kilogram atık tekstil toplandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle ilçe genelinde 130 noktaya Atık Tekstil Giysi Kumbarası yerleştirildi.

Milas Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki mahallelere yerleştirdiği atık tekstil giysi kumbaralarından ilk etapta 6 bin 600 kilogram kullanılmış tekstil topladı. MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakıp, doğal kaynakların korunmasını hedefliyor.

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