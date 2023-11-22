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Tarımsal zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım atan Milas Belediyesi, 12 dekarlık alana karakılçık ata tohumu ekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak “Ata tohumlarımız toprakla buluştu. Ekmeklerimiz daha bir lezzetli olacak.” dedi.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın Koru Mahallesi’nde Milas Belediyesi’ne tahsisli 12 dekarlık alana karakılçık buğday tohumu ekimi gerçekleştirildi. Toprakla buluşan ata tohumlarının çoğaltılarak, karakılçık buğdayı yetiştirmek isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Geçmişin bilgeliği ve tarımsal deneyimiyle yoğrulmuş yerel bitki türleri arasında yer alan ata tohumlarına sahip çıkarak güçlü ve dayanıklı bitkiler yetiştirilmesine olanak tanıyan, sürdürülebilir tarımın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Milas Belediyesi, karakılçık buğdayı ata tohumlarını toprakla buluşturdu.

Tohum ekiminin ardından proje hakkında genel bilgilendirme yapan Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak, “Belediyemize ait Koru mahallemizdeki 12 dekar olan tarlamıza bu yıl ilk kez karakılçık buğday tohumu ektik. Bu alandan elde edilecek karakılçık tohumları gelecek yıl karakılçık buğdayı ekmek isteyen çiftçilerimize bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bu projeyle beraber karakılçık tohumlarını gelecek kuşaklara aktarmayı planlıyoruz.” dedi.