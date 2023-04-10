Muğla'da Sıfır atığın yaygınlaştırılması ve israfın önlenmesi amacıyla Milas Belediyesi tarafından kurulan 'Atık Getirme Merkezi' faaliyete geçti.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşların kağıt-karton, plastik, metal, cam, ahşap, karışık ambalaj, tekstil, hacimli atık, elektronik atık – atık pil – akümülatör – floresan, atık ilaç, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, evlerden kaynaklı tehlikeli atık, iki tona kadar inşaat ve yıkıntı atıklarını bırakabilecekleri Atık Getirme Merkezi’yle atıklar çöpe gitmeyecek ve yeniden geri kazanılabilecek.

Aydınlıkevler Mahallesi, Erdal Çerçi Caddesi, No. 146/3 - Kamyon Garajı iç kısmında hizmet vermeye başlayan Atık Getirme Merkezi, hafta içi 08.30 – 17.30 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.