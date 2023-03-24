Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi tarafından planlanan, yapımı devam eden ve açılışa hazır hale gelen projeleri yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - İnsan odaklı hizmetler sunan, mahalle mahalle sorun ve ihtiyaçları tespit ederek planlanan programlar dahilinde çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, ilçemize sosyal alanlar kazandırmak adına yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat beraberindeki teknik ekiple birlikte Milas Belediyesi tarafından planlanan ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Beçin’de yapımı planlanan futbol sahası, çok amaçlı sosyal alanlar ve pazar yerleri, yapımında sona yaklaşılan Sağlık Evi, inşaası hızla süren Kültür Evi (Cemevi), Kırcağız Mahallesi’nde çalışmaları devam eden Tohum Merkezi’nin tamamlanan prefabrik işi yine aynı mahallede kurulan sera ve açılış aşamasına gelen Esentepe Parkı’nda incelemelerde bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Tokat, mahallede yapımı planlanan futbol sahası, çok amaçlı sosyal alanlar, pazar yerleri için teknik ekiple birlikte alan incelemesi gerçekleştirdi. Gerçekleşecek çalışmalar için Beçin Mahalle Muhtarı Kadir Selbes ile birlikte fikir alışverişinde bulunan Başkan Tokat, teknik ekiplere gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması için talimat verdi.

Daha sonra Hacıilyas Mahallesi’nde yapımında sona yaklaşılan Sağlık Evi’nde incelemeler yapan Başkan Tokat, Şehit Polis Memuru Mehmet İşler’in eşi Semiha İşler’in destekleriyle Milas Belediyesi tarafından yapılan Sağlık Evi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.

TOHUM MERKEZİ VE SERA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…

Başkan Tokat’ın incelemeler esnasında bir sonraki durağı Kırcağız Mahallesi oldu. Burada çalışmaları devam eden Tohum Merkezi’nin tamamlanan prefabrik işini inceleyen Başkan Tokat, sonrasında Kırcağız Mahallesi’nde Milas Belediyesi’ne ait olan zeytinlikte ata tohumlarımızı ekmek ve geliştirmek için ilk etapta toplam 150 metrekare olarak kurulan serayı ziyaret etti.

Yoğun geçen incelemelerde son durak Esentepe Parkı oldu. Eşsiz manzarasıyla ilçemizin simge mekanlarından biri olan ve Milas Belediyesi tarafından eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşturulan Esentepe Parkı açılışa hazır hale geldi. Son çalışmaların ardından Milaslı vatandaşların hizmetine sunulacak olan sosyal alanı inceleyen Başkan Tokat; “Kentimizin simge mekanlarından biri olan Esnetepe Parkımızda çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.