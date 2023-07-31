Milas Belediyesi’nin çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslar arası Çaykama Kültür Sanat Festivali sona erdi. 4 gün boyunca ilçenin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalin kapanışı, Güllük’te yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan çaykama böreğinin dünyaya tanıtımı amacıyla 4 gün süren bir festival gerçekleştirdi.

Milas Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun ev sahipliğinde Bulgaristan ve Kuzey Osetyalı dansçılar ile Didim Halk Dansları Topluluğu, Ankara Horon Kulübü, Yatağan ASFAD dansçılarının katıldığı festivalin ilk iki gününde ‘en güzel çaykama’ ile ‘çaykama yeme yarışması’ gerçekleştirildi.

Festivalin üçüncü gününe ise Ören ev sahipliği yaptı. Dansçıların birbirinden özel gösterileriyle başlayan festival, Nazım Hikmet’i Anma Etkinlik Konseri ile devam etti. Ozan Çoban, Güneş Demir, İlke Kızmaz tarafından verilen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalin son günü etkinlikleri ise Güllük Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü yapan dansçılar, sahil kasabasında renkli görüntüler oluşturdu. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dansçılar, en iyi performanslarını sergiledi. İzleyicilerin alkışları arasında yöresel danslarını icra eden dansçılar, festivalin sonunda farklı bölgelerin müziklerini hep birlikte oynadı.

Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney, festivalin sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek plaket takdim etti. Etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.