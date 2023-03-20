Muğla'da Milas Belediyesi’nin katkılarıyla Atapark’ta gerçekleşen Çocuk Şenliği, depremzede çocuklarla MilasIı çocukları buluşturdu.MUĞLA (İGFA) - Afet bölgesindeki depremzede çocukların yüzlerini güldürmek, Milas’ta yaşayan tüm çocukların renkli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla Milas Belediyesi’nin, Milas’ta yayın yapan TV48 ile işbirliği halinde gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği, depremzede çocuklarla Milaslı çocukları buluşturdu.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi.

‘Oyuncağını Al Gel’ temasıyla gerçekleşen şenlikte, Milas KYK yurdunda kalan depremzede çocukları şenlik alanında karşılayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alandaki tüm çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, sohbet etti.

Şişme oyun alanları, tiyatro gösterileri, sinema gösterimi, palyaço, çizgi film figüranları, yüz boyama gibi etkinliklerle çocukların gününe renk katan şenlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve yiyecek ikramında bulunuldu, boyama kitabı ve oyuncaklar hediye edildi.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sağlanan psikososyal destek uygulamasını daha geniş kitlelere duyurabilmek adına çocuk şenliğinde stant kurarak bilgilendirmelerde bulundu.

HALAT YARIŞI, ÇUVAL YARIŞI VE DAHA FAZLASI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelleri de ekip olarak şenlik alanına gelen çocuklarla keyifli saatler geçirdi. Çocuklarla çuval yarışı, halat yarışı, basket atma oyunları oynayan, çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, hem çocukları eğlendirdi hem de doyasıya eğlendi.

Belediye Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) ekibi de, şenlik kapsamında sahne aldı. Çocuk Şenliği, müzik ve oyunlarla geç saatlere kadar devam etti.