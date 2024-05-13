Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi, Milas Belediyesi'nin hızlı ve etkin müdahalesiyle bir fırsata dönüştü. Belediye ekipleri, kesintinin yaşandığı bölgelerde elektrik iletim hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Aydem iş birliği ile harekete geçti.

MUĞLA (İGFA) - Elektrik iletim hatlarının güvenliği hususunda risk oluşturan tellere temas eden ağaç dallarını budamak için elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde hızla hareket eden Milas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaç dallarını budayarak iletim hatlarının olası bir fırtınada zarar görmesini engelledi.

Milas Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, yaşanan kesintiyi bir fırsata çevirerek ilçenin elektrik altyapısının daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlandığı belirtilerek “Ekiplerimizin Aydem ile iş birliği içinde çalışarak hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları, vatandaşlarımızın fırtına anında mağduriyet yaşama riski en aza indirildi.” denildi.

Vatandaşlar, belediyenin hızlı çalışması karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, elektrik iletimi kaynaklı aksaklıkların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için ge