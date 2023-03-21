Milas’ın kent dokusunu yansıtan simge mekânlarından biri olan Esentepe Parkı’nda başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindiMUĞLA (İGFA) - Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, Milas'ın sosyal hayatının en önemli toplanma alanlarından biri olan Esentepe Parkı'ndaki anıtsal mezarın cam kaplama işi tamamlandı.

Ağaç dikimi ve çimlendirme çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlayan ekipler, park içerisindeki mezar alanının camla kaplandı.

Zeminden aydınlatılacak ve kaplama üzerinde gezilebilecek çalışma ile birlikte mezar anıt, gece müzeciliğine önemli bir hizmet sunacak.