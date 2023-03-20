Milas Belediyesi geçimini sağlamakta güçlük çeken ve temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) -Milas Belediyesi tarafından zorlu ekonomik şartlarda vatandaşların yükünü azaltmak için hazırlanan ‘Halk Kart’lar imza karşılığında dar gelirli ailelere teslim ediliyor.

Ekonomik kriz, yoksulluk ve yoksunluğun insanlara nefes aldırmakta güçlük çektiği günümüz şartlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, halk kart uygulamasını hayata geçirdi.

Rakamlara göre; dar gelirli ailelere 2019 yılında 246 bin 926 TL, 2020 yılında 337 bin 038 TL, 2021 yılında 431 bin 400 TL, 2022 yılında ise 722 bin 760 TL nakdi yardımda bulunan Milas Belediyesi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için 1 milyon 500 bin TL bütçe ayırdı.

Gelir adaletsizliğinin önüne geçmek amacıyla yerel yönetim olarak planlı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “2023 yılının ilk çeyrek döneminde 835 vatandaşın yardım müracaatı alınmıştır. Sosyal yardım başvuruları her yıl artış göstermektedir. Bu nedenle Halk Kart Projesi’ni gerekli görüp uygulamaya geçirmiş bulunmaktayız. Başvuru yapılan yıl içerisinde yardım almayı hak eden vatandaşlarımız, yıl sonuna kadar aylık düzenli olarak kartlarına yatırılacak tutarı ihtiyaçlarına göre nakit çekimlerinde veya alışverişlerinde kullanabileceklerdir.” dedi.