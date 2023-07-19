Kıyıkışlacık Mahallesi’nde, pazaryeri ve çevresinde yapılması planlanan Kıyıkışlacık Iasos Karşılama Merkezi Projesi'nin ihalesi kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) -Kıyıkışlacık Iasos Karşılama Merkezi Projesi ihalesi kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında gerçekleşen imza törenine Maylasa Mimarlık yetkilileri Yüksek Mimar Atilla Düz, Mimar Zeynep Düz ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Birim Sorumlusu Dr. İ. Ernur Öztekin katıldı.

Milas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan Milas Kültürel Mirası Koruma Programı kapsamında Kültür Turizm Projeleri arasında yer alan Karşılama Merkezi Projesi’nin; ülkemizdeki kültür varlıklarının korunması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım alanlarında uzman bir ekip tarafından hazırlanarak hizmete sunulacağını belirten Başkan Tokat, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Iasos Kazı Başkanlığı ve Muğla Mimarlar Odası Milas Temsilciliği'nin desteğiyle hazırlanacak olan proje kapsamında hizmet üniteleri, otopark, sergi ve satış üniteleri ile yenilenebilir enerji sistemlerinin yer aldığı doğaya uyumlu peyzaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 140.000 + KDV bedel ile Maylasa Mimarlık Mühendislik, Proje İnşaat Turizm İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından hazırlanacak projenin, 90 gün içerisinde tamamlanması ve ardından Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı sonrasında idaremizce yılsonu itibariyle uygulamaya başlanması planlanmaktadır.”