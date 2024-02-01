Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, üniversitenin 250. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilen “250. Yılda 250 Bin Fidan” kampanyası için Muğla’nın Milas ilçesindeki YK Enerji’ye ait eski maden sahasında ağaç dikimi yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki ağaç dikim törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve çok sayıda İTÜ’lü akademisyen ile 250 İTÜ öğrencisi katıldı.

Milas Kaymakamı Ünver Böke, gerçekleştirilen projenin çok başarılı olacağına gerek Milas’ımıza gerekse bölgemize ve ülkemize değer katacağına yürekten inandığını belirtti.

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarının ülkemiz madenciliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin imarında, inşasında ve büyük altyapı projelerinde her zaman öncü olarak yer alan İTÜ, bugüne kadar 250 bin civarında mezun verdi... 250 yılımızda, İTÜ Ailesi’nin yani mezunlarımızın desteğiyle ‘250. Yılda 250 Bin Fidan’ kampanyasını başlattık ve toplam 250 bin fidanı bir yıl içinde toprakla buluşturduk. Mutluyuz, gururluyuz.”

YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ise Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon çalışmasına bizzat katılarak destek veren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya ve İTÜ’lü akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Demir, kendisinin de İTÜ mezunu olduğunu ve çok sayıda okul arkadaşıyla aynı amaç için Milas’ta bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu anımsatırken, rehabilitasyonun bin 200 hektar gibi çok büyük bir alanda yapılacağını ve alanda 3 göletin de bulunacağını vurguladı.