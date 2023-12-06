Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 2024 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Milas ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Muhammet Tokat, yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığını açıkladı.

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde aday adaylığını açıklayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a çok sayıda vatandaş destek verdi.

Muğlalı kalabalığa seslenen Muhammet Tokat, 35 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimiyle ‘Muğla için aşkla’ çalışacağını söyledi.

Başkan Tokat, Menteşe ilçesindeki Mehmet Ali Eren Parkı’nda partilileriyle buluşarak aday adaylığını duyurdu. Ailesi ile birlikte kürsüye çıkan Tokat’a partililer, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve taraftar grupları yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmasına kendisini tanıtarak ve siyasi geçmişini özetleyerek başlayan Başkan Tokat, “2009’da Milas Belediye Başkanlığı yolculuğuna çıkarken, ilçemin kronik sorunlarını kararlılıkla ve cesaretle ele almak, çağdaş bir kentin donanımını oluşturmak, içeride yaşayanın mutlu olduğu, dışarıdan bakanın gıpta ettiği tüm potansiyeli ile motivasyonunu yükseltmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmış bir Milas yaratmak için yola çıktım. Kendim için değil, kentim için çalışmak için aday oldum.” dedi.

Muğla için projelerinden bahseden Tokat, “Şimdiye kadar Milas için aşkla çalıştım. Bundan sonra Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Marmaris, Menteşe, Ula, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Bodrum için aşkla çalışacağım. Bundan sonra Muğla için aşkla çalışacağım. Ben kendimi yüce Muğla halkına, CHP’nin cefakar vefakar üyelerine ve toplumumuzun iyi niyet, samimiyet ve vicdan duygularına bırakıyorum. Çıktığımız bu yolun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Muğla için ne iyiyse o olsun, partimiz için neyse o olsun.” dedi.