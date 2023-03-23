Bursa'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın Gemlik ilçe başkanları, CHP'nin ev sahipliğinde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın da katıldığı toplantıda bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin süreci konuştu.Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Seçim sürecinde uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, seçim sürecini hızlı ve emin adımlarla uyum içerisinde yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Seçim tarihinin yaklaşması dolayısıyla görüşmeleri hızlandırmaya ve daha sık bir araya gelmeye karar verdiklerini anlatan Başkan Aksu, "15 Mayıs sabahında milletimizi yeni bir Türkiye’ye uyandırmak için çabalıyor ve adaletin, liyakatin, huzurun ve eşitliğin hâkim olduğu bir Türkiye meydana getirmeye gayret ediyoruz. Bu sebeple de aziz milletimizi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanarak vatandaşlık yerine getirmeye, Cumhurbaşkanı olarak adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmelerini diliyoruz" mesajı verdi.