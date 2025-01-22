Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrası gözler, Uludağ'a çevrildi. Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'beyaz cennet' için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bolu'da onlarca can kaybı ve yaralanmaya yol açan otel yangını faciasından çıkarılması gereken acı dersler olduğunu belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Uludağ'daki tehlikeye dikkati çekti.

AKADEMİK ODALARDAN DESTEK ALINSIN

Uludağ'ın dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Bursa kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan Uludağ'daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yarıyıl tatili süresince yüzde 100'ü bulması muhtemel olduğuna dikkati çekerek, bilhassa her kış sezonunda buradaki otel ve diğer işletmelerde ciddi yoğunluğun yaşandığı gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yangın riskine karşı tüm önlemler acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Akyıldız, "Kurallara uymayanlara, istisnasız, tüm yaptırımlar uygulanmalıdır. Bolu'da yaşanan facia, en azından acı bir ders olarak görülmeli ve kent merkezindekiler de dahil, tüm işletme ve tesisler yangın güvenliği açısından topyekun kontrolden geçirilmelidir." diye konuştu. Uludağ'daki otellerin ağırlıklı olarak ahşap malzeme ile inşa edildiğinin de altını çizen Akyıldız, "İlgili akademik odalar ile etkin işbirliği içerisinde, belediye-valilik-bakanlıklar eksenli komisyonlar kurularak bölgenin adeta röntgeni çekilmeli. Sonrasında yapılması gerekenler, aciliyet durumuna göre plan dahilinde hayata geçirilmelidir. Aksi halde yüreklerimiz daha çok yanmaya devam eder" diye konuştu.