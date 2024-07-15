Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını halen koruyan darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye geneli ve yurt dışında bir dizi etkinlikler düzenlenecek.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

8 yıl önce FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı vücudunu siper eden Türk halkı; asker, polis, sivil 251 vatandaşını şehit verirken, binlercesi yaralandı.

Boğaz köprüleri darbeci askerlerce tutuldu. Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi helikopterlerce tarandı. Darbeci hainler TBMM’yi bombalayacak kadar gözlerini kararttı. TRT işgal edilerek darbe bildirisi okutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı tarihe geçen konuşmasını yaptı ve ‘Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ çağrısında bulundu. Halk sokaklara döküldü. Tanklara karşı durdu. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurması hainler için sonun başlangıcı oldu.

Başaramayacağını anlayan hainler teslim oldu.

Milletin Destanı'nın 8. yılında dünyaya ‘Yolumuz daima demokrasi’ mesajı verilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ‘NE ÖZEL CİMER UYGULAMASI

İletişim Başkanlığı, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemini yaşatmak, aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişin hatırasına katkı sağlamak amacıyla duygu ve düşünceleri CİMER'e yazabileceğiniz özel uygulama geliştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarla, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokrasi zaferimizin anısını yaşatmak adına mesajınızı paylaşmak için cimer.gov.tr adresini ziyaret ederek, bu önemli güne katkıda bulunulabileceği kaydedildi.

MİLLETİN ZAFERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE ANILACAK

Milletin destansı zaferi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de düzenlenecek programla anılacak.

252 şehidimizin isimleri okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

15 TEMMUZ GÜNÜ, AKŞAMI VE SONRASINDA NELER YAŞANDI? KRONOLOJİYE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

BURSA İHANETİ UNUTMAYACAK

Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenecek etkinlikler saat 10.00’da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleri ile başlayacak.

Saat 11.00’da Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açılacak. Saat 12.30'da Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Milli Birlik Yürüyüşü ise saat 19.30’da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayacak.

Saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları ve sonraasında Prusa Sanat Tiyatro Ekibi'nin "Türkiyem Benim" sahne gösterisi, Hayati İnanç şiir dinletisi, Arslanbek Sultanbekov ve 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri sonrasında saat 00.13'de tüm camilerde sela Okunmasıyla sona erecek.