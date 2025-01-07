Bursa’da hava kirliliği sorununun ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkati çeken Millet Partisi Bursa İl Başkanı Akyıldız, acil gündem koduyla toplantı çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın bir zamanlar tertemiz olan havasının, plansız sanayileşme ve şehirleşme nedeniyle uzun yıllardır adeta can çekiştiğini belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, duruma ivedilikle el konulması gerektiğini söyledi.

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksine göre Marmara Bölgesinin en kirli havasının Bursa’da olduğunu hatırlatan Millet Partisi İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Kestel, Gürsu, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım başta olmak üzere Bursa’nın dört bir yanına baktığınızda zehir bulutlarının günün her saati oluştuğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Çözüm olarak; havayı kirleten sanayi tesislerinin, her gün ve hatta günde birkaç kez baca filtresi kullanıp kullanmadıkları öncelikle denetlenmelidir. Denetimler, göstermelik yapılmamalı ve cezalar etkin şekilde uygulanmalıdır. Havayı kirleten kalitesiz yakıtların kullanımının önüne geçilmesi için etkin denetim yapılmalıdır. Trafikteki yoğunluğun azaltılması için de alternatifler üretilmelidir. Bugüne kadar onlarca bilimsel, teknik çalışma yapılmış olsa da bunların fasiküller halinde kütüphanelere kaldırılmasından öte yol alınamamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili organize sanayi bölgelerinin müdürlükleri ile şehrimizdeki 3 üniversiteden bilim insanları ile bir acil durum toplantısı düzenlenerek yol haritası, eylem planı çizilmelidir. Aksi halde daha sağlıksız nesiller yetişecek ve şehrimiz, tam bir zehir merkezine dönüşecektir. Millet Partisi olarak bu yolda yapılacak bütün çalışmalara katkı sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.