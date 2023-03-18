Kahramanmaraş Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı, Kahramanmaraş’ın sevilen ismi Ramazan Gürbak, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den aday adayı oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kalabalık bir muhtar heyeti ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na gelen Ramazan Gürbak, aday adaylık başvuru evraklarını teslim etti.

Aday adaylık başvurusu sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ramazan Gürbak, “Öncelikle açık yüreklilikle, samimiyetimle söylüyorum, biz 06.02.2023 tarihinde saat 04:17’de sonsuzluk diye bakıyoruz. Çok acı tabloyla karşı karşıya geldik. Yeryüzünün karasal anlamda en büyük felaketlerden birini yaşadık. Bu vesileyle 11 ilimizde 40 günden bu yana ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Yaşanan depremden dolayı vefat eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş ayağa kalkana kadar birinci gündeminin Kahramanmaraş olacağının altını çizen Gürbak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kahraman şehrimiz ayağa kalkana kadar, bütün dinamitlerimiz çalışana kadar bizim gündemimiz her zaman deprem olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs için seçim gününü daha önceden belirlemişti. Ben inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm devlet yetkililerimizin birincil önceliği her zaman deprem olacaktır. Nitekim, deprem olduğu andan itibaren şehrimize Süleyman Soylu Bakanımız bizzat afet koordinatörü olarak gelmiş ve koordinasyonu sağlamıştır.”

Daha önce de aday adaylık tecrübesi olduğunu ifade eden Ramazan Gürbak şunları kaydetti:

“Bizim 2018’de de bir aday adaylığımız söz konusuydu. Milletimizin, arkadaşlarımızın şahsımıza yapmış oldukları bir teveccüh vardı. Bu teveccühü de her zaman, değerlendirmek istedik. Yaralarımız var, yaralarımız aynı derdimiz ortak diyoruz biz. Hizmet noktasında biz mazlum ve mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şehrimiz başta olmak üzere diğer şehirlerimiz yine topyekûn ayağa kalkana kadar birinci gündemimiz her zaman deprem olacaktır.”