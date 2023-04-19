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Türkiye genelindeki siyasi partilerin kesin aday listelerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Geçici Aday listesinden istifa edenler ile geçici aday listelerine yapılan itirazlar YSK'da resmiyet kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili kesin aday listelerini onayladı. YSK'da resmiyet kazanan listelerle toplam 24 siyasi partinin gösterdiği adaylar ile 151 bağımsız aday yarışacak. ANKARA (İGFA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak siyasi partilerin aday listelerini 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’na sunulması sonrasında geçici listelere son şekil verildi.

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