İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, ordumuza ve Türk subaylarına yönelik yapılan haksız suçlamalara karşı sert tepki gösterdi.

Akalın, şerefli Türk subaylarının laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için ant içtiğini hatırlatarak, ordumuzun yıpratılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ordumuzun Yıpratılmasına İzin Vermeyiz"

"Ordumuza, şerefli Türk subaylarına yönelik yapılan suçlamalar kabul edilemez. Siz, Türk subayına ‘istismarcı’ diyerek, ‘Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?’ diye soruyorsunuz. Cevabını, oradaki şerefli Türk subayı zaten verdi. Ben de bir kez daha hatırlatayım:

‘Ant içeriz ki; laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!’

Bu ant, Türk subaylarının ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verdiği sözün ve bağlılığın en büyük göstergesidir. Ordumuz, bu ülkenin en önemli teminatıdır ve onu yıpratmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz."**

"Türk Subayları Ülkemizin Bekası İçin Görev Başında"

Prof. Dr. Akalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin bekası için görevini her zaman onur ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Ordumuz, bağımsızlığımızın teminatıdır. Türk subayı her zaman milletinin ve vatanının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu ülkeye yönelik her türlü tehdit karşısında şerefli Türk subayları, milletimizin güvenliği için kılıçlarını her zaman hazır tutacaktır," dedi.