Aylardır süren Sinop Türkeli ilçesindeki yol sorunu mücadelesini sürdürerek sosyal medyada dikkat çeken Almanya'nın Dinslaken şehrinde yaşayan gurbetçi Adem Yıldırım, "Reisim Duy Sesimizi" ve "Sinop Türkeli’de yolumuz yok" yazılı pankartlarla gündeme gelmişti. Yol sorunuyla ilgili sıkıntısını bu kez CİMER'e iletti.Yılmaz ADIYAMAN / ANKARA (İGFA) - Almanya'nın Dinslaken şehrinde yaşayan gurbetçi Adem Yıldırım, dur durak bilmiyor. Aylardır süren Sinop Türkeli ilçesindeki yol sorunu mücadelesini sürdüren Yıldırım, bu kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yol sorunuyla ilgili hazırladığı dilekçeyi teslim etti.

Daha sonra Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın daveti üzerine TBMM'de bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gurbetçi Adem Yıldırım, "İlk önce CİMER'e gittim. Şikayet dilekçesini verdim. Daha sonra İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın daveti üzerine TBMM'ye gittim. Çok sağ olsun. Beni kendileri kapıda karşıladı. Dört aydır verdiğim mücadelede son noktaya geldim inşallah. Sevgili vekilimiz Aydın ile uzun süre sohbet ettik ve tüm konuları konuştuk. Vekilimiz Aydın, söz verdi ve bu konuyu mecliste gündeme getireceğim dedi. Artık gerçekten bu konuya el atmalarını istiyorum. Öncelikle gazeteci kardeşim Yılmaz Adıyaman, sana çok teşekkür ediyorum ve bugün beni TBMM'de ağırlayan sevgili milletvekilimiz Birol Aydın'a da teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Gerçekten çok yoruldum. İbrahim Tatlıses'in yorgun şarkısını aylardır dinliyorum" diye konuştu.

İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "Gurbetçi kardeşimiz Adem Yıldırım'ın sesini sizin yapmış olduğunuz haberler ile duydum. Basında yerel alan bu gurbetçi kardeşimizin sesine ortak olmak istedim ve Adem kardeşimizi buldum. Kendisini ilk defa gördüm ve tanıştık. Güzel ve hoş sohbet ettik. Sorunlarını dinledim. Benim de sözüm söz. Bu konuyu mecliste gündeme kesinlikle getireceğim ve bu gurbetçi güzel kardeşimizin verdiği aylardır mücadelenin sonunda güzel sonuçlar inşallah alacağız. Avrupa'da ve dünyadaki tüm gurbetçilerimize canıgönülden selamlarımı iletirim" dedi.